Muhtarlardan Başkan Gürkan’a ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Ziyarette, Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarının yanı sıra muhtarların katılımcı belediyecilikteki önemi ve katkısı konuşuldu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Burada konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunmak amacıyla dernek yönetimi olarak Başkan Gürkan’ı ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu binayı Battalgazi’ye kazandırdığından dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar böyle bir bina hiçbir yerde yoktu. Malatya’ya, aynı zamanda Battalgazi’ye yakışır özel bir binaya kavuştuk. Buraya emeği geçen Başkanımıza ve ekibine saygılarımızı sunuyoruz. Malatya’da yapılan binalar içinde en güzelidir. Battalgazimize yakışacak bu binada tüm birimler vatandaşa daha kaliteli hizmet verecektir. Bu hizmetlerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcı belediyecilikte muhtarların ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, muhtarların demokrasi nehrinin kolları olduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımız demokrasimizin pınarlarıdır. Demokrasi bir nehir ise muhtarlarımız da o nehirleri besleyen pınarlardır. Gerçek anlamda tek seçilmişler de muhtarlardır. Bu anlamda muhtarlarımız bizim ve hükumetimizin nezdinde yeri farklı ve anlamlıdır. Gerek muhtarlarımız gerek seçilmiş diğer sivil toplum derneği temsilcileri, meslek örgütlerimiz, sendikalarımız, kanaat önderlerimiz, yerel önderlerimizin fikir ve düşünceleri bizim için anlamlı ve manidardır. Onların görüş ve önerileri doğrultusunda biz yol haritamızı ve yön pusulamızı belirlemekteyiz” şeklinde konuştu.

Battalgazi ilçesine önemli hizmetler kazandırdıklarını belirten Başkan Gürkan, “Şehrin geçmiş yüz yılını düşünün, bir de bizim bu 3 yılda yaptığımız hizmetleri düşündüğünüzde o yüz senedeki hizmetlerin en az iki üç katının yapıldığını görürsünüz. Malatya ölçeğinde değil, Türkiye ölçeğinde çok farklı bir yerdeyiz. Mesela bizim belediyemizin gelirlerinin yüzde yetmişi yatırımlara gidiyor. Bir kere bunun başka bir örneği yoktur. Sadece bizim resmi bütçemizin yüzde yetmişi yatırımlara gidiyor. Bir aldığımız hibeleri göz önüne aldığımız zaman bütçemizin 3-4 katını yatırımlara aktarıyoruz. Yeni açacağımız 600 milyon liraya yakın bir yatırımımız var. Bu da belediye bütçesini 100 milyon lira olarak düşünürseniz 5 yıl içinde 500 milyon olur bu. Bizim önceki açtıklarımızı söylemiyoruz, sadece şimdi açacaklarımıza baktığınız zaman 600 milyon liralık bütçedir. Bu da büyük bir rakamdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir rakamdır. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz yeni hizmet binamız 14 ayda yapılmış. Bu Türkiye Cumhuriyetinin rekorudur. 6 ayda Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yaptık. Çınar Parkını kamulaştırmayla birlikte çok kısa bir zamanda yaptık. Askerlik Şubesi hakeza. Tahtalı Minare Hakeza. İspender’de rehabilitasyon, geleneksel ve tamamlayıcı tıp üniteleri, sosyal tesisler ve yüz dönümlük yerde fiili rekreasyon alanları, bin 264 dönümlük yerde de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Şu anda Yeşil Kuşak çalışmalarımız devam ediyor. Önemli olan bir memlekete hizmet etmektir. Yarının sahibi Allah’tır. Biz bugünü en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Rekor düzeyde yapılan hizmetlere rağmen en büyük projesinin ‘Mahallelik ve Mahalle Müzeleri’ projesi olduğunu kaydeden Başkan Gürkan, “Buna rağmen en büyük projeniz nedir diye sorduklarında ben ‘Mahallelilik’ projesi dedim. Belki o zamanlar beni anlamıyorlardı. Bakınız Cumhurbaşkanımız geçen gün topladığı şurada temel ‘Mahallelilik 2 projesini esas aldı. Muhtarlarımızı Külliye’de ağırladığında Mahallelilik ruhunu öne çıkarmak amacıyla. TOKİ ‘Bundan sonraki yapacağımız yapıtlarda temel espri ve yapı formatı mahallelilik formatı öne çıkacak" diye konuştu.