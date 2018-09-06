Muhtarlardan Koca’ya hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette konuşan Gönültaş," Bizler her zaman Malatya’yı Malatyalıların yönetmesi taraftarı olduk.Bu anlamda AK Parti Malatya il başkanlığına sayın İhsan Koca’nın getirilmesi ve geçtiğimiz günlerde yenilen AK Parti il teşkilatında Malatyalı ağırlık bir yönetim kurulunun oluşturulması bizleri mutlu etmiştir.Göreve getirilen başkan Koca’ya ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi

AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.