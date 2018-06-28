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28 Haziran 2018 13:02

Muhtarlardan MTB’ye ziyaret

Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, muhtarlarla birlikte Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nı ziyaret etti.

Muhtarlardan MTB’ye ziyaret

28 Haziran 2018 13:02


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, muhtarların önemine dikkat çekerek, “Muhtarlar demokrasinin en önemli mihenk taşlarından biridir. Devletle milletin kısa sürede iletişim kurmasının en önemli ayağı muhtarlardır. İnsanların problemlerini kısa sürede çözebilecek argümanları ortaya koyabilen yetkililerdir. Bu manada Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımızı sık sık külliyede ağırlayarak onların görüşlerini dinliyor. Biz de kayısı ile ilgili muhtarlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Malatya’ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.


Kendilerini ağırladığı için Özcan’a teşekkür eden Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ise, “Başkanımızın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz, kendisi önemli çalışmalara imza atıyor. İnşallah hep birlikte el ele vererek Malatya’ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz” diye konuştu.




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