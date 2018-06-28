Muhtarlardan MTB’ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, muhtarların önemine dikkat çekerek, “Muhtarlar demokrasinin en önemli mihenk taşlarından biridir. Devletle milletin kısa sürede iletişim kurmasının en önemli ayağı muhtarlardır. İnsanların problemlerini kısa sürede çözebilecek argümanları ortaya koyabilen yetkililerdir. Bu manada Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımızı sık sık külliyede ağırlayarak onların görüşlerini dinliyor. Biz de kayısı ile ilgili muhtarlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Malatya’ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kendilerini ağırladığı için Özcan’a teşekkür eden Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ise, “Başkanımızın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz, kendisi önemli çalışmalara imza atıyor. İnşallah hep birlikte el ele vererek Malatya’ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz” diye konuştu.