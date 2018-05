Muhtarlardan Unat’a tam destek

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Aliseydi Yücakaya, "Biz her zaman kendisinin yanındayız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Sabri Unat, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Unat, bu kapsamda Malatya İli Mahalle ve Köy Muhtarları Derneğini ziyaret ederek destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Aliseydi Yücekaya, “Sabri Bey ulvi bir göreve çıkmış. Ben bu görevi başarıyla yerine getireceğine eminim. Ben milletvekili seçilmesi durumunda muhtarların sorunlarını meclise taşıyacağına yürekten inanıyorum. Biz her zaman kendilerinin yanındayız. Allah yolunu ve bahtını açık etsin” şeklinde konuştu.

“Bizim tek gayemiz var o da: Rıza-i İlahi”

Milletvekili aday adayı Sabri Unat ise, her zaman muhtarların yanında olacaklarını ifade ederek “Her ay muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Muhtarlarımızın da bizim de tek amacımız bu ülkeye hizmet etmek. Hep beraber ele ele vererek hedeflerimize ulaşacağız. Bizim tek gayemiz var Rıza-i İlahi. Biz her yaptığımız işte Allah’ın rızasını kazanmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda meclise girdiğimizde büyük projeler gerçekleştireceğiz ve milletimize en güzel hizmeti vereceğiz. Cumhurbaşkanımız her ay muhtarlarımızla görüşüyor. Çünkü muhtarlarımız bu ülkenin temel taşı. O noktada bundan sonraki aşamada da muhtarlarımızla çok güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hükumetimizin muhtarlara yönelik çok güzel çalışması oldu. Bundan sonra da tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan düsturuyla gönül gönüle hizmet edeceğiz” diye konuştu.