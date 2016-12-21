Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 18:30

Mültecilik konferansı gerçekleştirildi

Mültecilik konferansı gerçekleştirildi

21 Aralık 2016 18:30

Malatya Genç İHH tarafından "İnsan Hakları Perspektifinde Mültecilik" konulu konferansı İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonunda gerçekleştirildi.
İHH-İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Kurucu Genel Başkanı Av. Uğur Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Üniversitelerdeki programları çok önemsediğini kaydeden Av. Uğur Yıldırım, Mülteci okulu gibi programlarla Üniversitelerde daha çok program gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Daha sonra Yıldırım, “Bugün dünyanın en fazla mültecisini kabul eden ülke Türkiye ama Türkiye’de hiçbir üniversitenin hiçbir bölümünde mültecilik ders olarak anlatılmıyor. Seçmeli ders olarak da yok. Biz daha bu insanların sağlığından eğitiminden bahsediyoruz. Avrupa’da uyum ve entegrasyondan bahsediyor. Çünkü onların 40 yıllık bir yaşanmışlıkları bir tecrübeleri var. Geçtiğimiz aylarda Danimarka’daydım sordum önümüzdeki 5 yıl en büyük sorununuz nedir. 15 bin mülteci bekliyorduk. Bu yıl 5 bin mülteci geldi. Bizim için en büyük sorun mültecilerin uyum ve entegrasyondur dedi. Biz neyin içinde olduğumuzun farkında değiliz. Türk milleti kucağını açmıştır. 3 milyon Suriyeliye sahip çıkıyor. 500 bin civarında diğer ulusların insanına sahip çıkıyor. Ama onlarla konuşurken bile misafir diyoruz. Misafir kendi için de bile tezatlığı ortaya çıkarıyor. Misafirlik bir sınırlama koyar. Çünkü siz misafir olduğunuz bir evde elinizi kolunuzu sallayarak dolaşamazsınız. Siz misafir olduğunuz evde önünüze ne konsa onu yersiniz. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Siz misafir olduğunuz terde 3 günden fazla kalamazsınız. Biz bu inşalara hep misafir diyoruz. Bugün 5 yılı doldu. Bunu nasıl tolere edeceğiz. Almanyayı eleştiriyorum ya onlar bile belli bir niteliğe kavuşmuş” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç