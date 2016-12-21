Mültecilik konferansı gerçekleştirildi

Malatya Genç İHH tarafından "İnsan Hakları Perspektifinde Mültecilik" konulu konferansı İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonunda gerçekleştirildi.

İHH-İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Kurucu Genel Başkanı Av. Uğur Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversitelerdeki programları çok önemsediğini kaydeden Av. Uğur Yıldırım, Mülteci okulu gibi programlarla Üniversitelerde daha çok program gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Daha sonra Yıldırım, “Bugün dünyanın en fazla mültecisini kabul eden ülke Türkiye ama Türkiye’de hiçbir üniversitenin hiçbir bölümünde mültecilik ders olarak anlatılmıyor. Seçmeli ders olarak da yok. Biz daha bu insanların sağlığından eğitiminden bahsediyoruz. Avrupa’da uyum ve entegrasyondan bahsediyor. Çünkü onların 40 yıllık bir yaşanmışlıkları bir tecrübeleri var. Geçtiğimiz aylarda Danimarka’daydım sordum önümüzdeki 5 yıl en büyük sorununuz nedir. 15 bin mülteci bekliyorduk. Bu yıl 5 bin mülteci geldi. Bizim için en büyük sorun mültecilerin uyum ve entegrasyondur dedi. Biz neyin içinde olduğumuzun farkında değiliz. Türk milleti kucağını açmıştır. 3 milyon Suriyeliye sahip çıkıyor. 500 bin civarında diğer ulusların insanına sahip çıkıyor. Ama onlarla konuşurken bile misafir diyoruz. Misafir kendi için de bile tezatlığı ortaya çıkarıyor. Misafirlik bir sınırlama koyar. Çünkü siz misafir olduğunuz bir evde elinizi kolunuzu sallayarak dolaşamazsınız. Siz misafir olduğunuz evde önünüze ne konsa onu yersiniz. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Siz misafir olduğunuz terde 3 günden fazla kalamazsınız. Biz bu inşalara hep misafir diyoruz. Bugün 5 yılı doldu. Bunu nasıl tolere edeceğiz. Almanyayı eleştiriyorum ya onlar bile belli bir niteliğe kavuşmuş” diye konuştu.