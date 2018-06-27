Mumcu’dan Hekimhan Belediyesine ziyaret

Mumcu’ya MASKİ Genel Müdür Yardımcıları İrfan Kaya, Ömür Karaağaç, İşletmeler Daire Başkanı Ramazan Toy eşlik etti. Ziyarette konuşan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu “Belediye Başkanımız sağ olsun ilçenin sorunları özetini çıkarmış, dinledik. Malatya su ve kanalizasyon idaresi 4,5 yıl önce kuruldu. Türkiye’nin yeni Büyükşehir olan illeri ile birlikte en genç ve en büyük yatırımcı kurumlarından biri. O anlamda 2014 yılını yapılandırmayla geçirmiş. 2015 yılında planlayarak sorun tespit ederek. Şehrin tamamı 12400 kilo metrekareyi hafıza oluşturarak geçirmiş. Ama 2016 ve 2017’ de başta Yeşilyurt ve Battalgazi, yani Malatya merkez olmak üzere planladıklarını hayata geçirmeye çalışan, bütçesi doğrultusunda bir kuruluş MASKİ. 4 milyon 500 bin civarında DAP üzerinden Hekimhan’ımıza tarımsal sulamayla ile alakalı sulama borusu temininde bulunmuş. Yaklaşık 30 milyon liralık, bunun 19 milyonu kanalizasyon yapımı ile alakalı ilçe merkezine, 11 milyonu da diğer mahallelerimizin Su, kanalizasyon, fosseptik ve depo yapımı ile alakalı Maski icracı olduğu 3 yılda toplamda 35 milyon liralık bir yatırımı Hekimhanımıza aktarmış” ifadelerini kullandı.

Su ve kanalizasyon ile ilgili bazı şikayetler aldıklarını söyleyen Mumcu bunları çözmek için gayret edeceklerini ifade ederek, “Hekimhan bin 700 kilometre kareyle Malatyamızın en büyük ilçesi bütün bunları göz önünde bulundurarak. Hekimhan birimimize arıza müdahale isteklerine cevap verecek şekilde yeni bir ekip kararını aldık. İş makinesi, kamyon ve kamyonetle buradaki birimimizde çalışmak üzere görevlendireceğiz” diye konuştu.