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16 Haziran 2017 14:03

Murat Koçyiğit Şirketler Gurubu çalışanları iftarda bir araya geldi

Murat Koçyiğit Şirketler Gurubu çalışanları Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Murat Koçyiğit Şirketler Gurubu çalışanları iftarda bir araya geldi

16 Haziran 2017 14:03


İftar yemeğinde bir konuşma yapan Murat Koçyiğit Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Seda Koçyiğit, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz. İnşallah nice iftar yemeklerini beraber yeriz. Ben bu vesile ile Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Bu yıl 18.’si düzenlenen iftar yemeğine Murat Koçyiğit Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Seda Koçyiğit, Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Koçyiğit ve Murat Koçyiğit Şirketler Gurubu personeli katıldı.




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