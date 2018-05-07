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07 Mayıs 2018 16:19

Murat Yıldırım’ın anne acısı

Evkur Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın annesi Nermin Yıldırım hayatını kaybetti.

Murat Yıldırım’ın anne acısı

07 Mayıs 2018 16:19


E.Y. Malatyaspor’unbaşarılı futbolcusu Murat Yıldırım’ın bir süredir Hollanda’da kanser tedavisi gören annesi Nermin Yıldırım bugün hayatını kaybetti. Annesinin durumunun kötüye gitmesi üzerine acilen Hollanda’ya giden tecrübeli oyuncu, burada kötü haberi aldı. .


Takımının Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacağı açıklanan Murat Yıldırım’ın annesinin defin işlemleri için Hollanda’dan memleketi Çorum’a geçeceği ifade edildi.


E.Y. Malatyaspor Kulübü de Murat Yıldırım için kulübün resmi sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayımladı.




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