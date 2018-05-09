MÜSİAD Dost Meclisi’nin konuğu Başkan Polat oldu

MÜSİAD Şubesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, katılımlarından dolayı Başkan Polat’a teşekkür ederek, "Mekanlar ve makamlar geçici bu gün geldiğimiz işgal ettiğimiz bütün makamları emanet olarak görüp emanetin içini doldurduğumuz müddetçe topluma karşı görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. MÜSİAD bir okul, bir medrese bize ticareti öğreten, bize sosyal tarafı ile para yönetimini öğreten bir kurum ve kuruluş" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise her zaman MÜSİAD’la gurur duyduğunu belirterek, "Ben gençliğimden beri MÜSİAD üyesiyim, özelikle siyasi bilinç ve ekonomik bilincin dengeli oluşması ve oturmasında MÜSİAD’ın büyük katkısı olmuştur. Üyeliğimin ilk dönemlerinde genel idare kurulları toplantısını iple çekerdik. O zaman 2 ayda bir yapılırdı. O zaman bu kadar da şube yoktu" ifadelerini kullandı.

28 Şubat’ta sonra yapılan MÜSİAD toplantıların başka bir anlam ifade ettiğini belirten Başkan Polat, "28 Şubat’ın hemen ertesi dönemleri idi. O dönemlerde yapılan GİK toplantıları bizim için bambaşka bir anlam ifade ederdi. GİK toplantılarında enerjik olarak tekrar Malatya’ya dönerdik. Yani o süreçte MÜSİAD’ın yıllık tanıtım CD’leri bize bambaşka bir gurur ve ruh verirdi. Çünkü tanıtım CD lerinde ülkenin o yıl yaşadığı atmosferi de çok net olarak görürdük, 28 Şubat’ta sonraki süreçteki yaklaşım ve daha sonraki süreçte ülkenin büyüme sürecinde de MÜSİAD’ın çizgisi, ruhu bize hep ışık olmuştur" diye konuştu.