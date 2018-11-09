MÜSİAD Dost meclisi'nin konuğu Rektör Kızılay oldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen 'Dost Meclisi' toplantısının bu ayki konuğu İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay oldu.

MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektörü Kızılay, Müsiad'ın hem Malatya için hem Türkiye için önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Üniversite sanayi işbirliği kapsamında üniversitemiz artık sanayi ile iş birliği içerisine girdi ve bunu artırarak devam ediyor. Bu anlamda üniversitemiz ile sanayi arasında çok güzel çalışmalar var. Teknokent geçen yıla oranla birkaç basamak daha ileriye gitti, teknokent binamızda 40 ofisimiz var ve bunların hepsi şuanda dolu. Bu yıl teknokentimiz kendini artık şehre ve ülkeye gösteren projeler üretti ben yakın zamanda bu projelerin ülkenin yaralanacağını bekliyorum” diye konuştu.

Kızılay'ın konuşmasının ardından MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise üniversitelerin şehirler gelişmesi için önemli kurum olduğunu belirterek, "Bu gün burada üniversite sanayi işbirliğini konuşcağız. Üniversiteler akıl yeridir, izlerde toplum yararına projeler üreten bir sivil topum örgütüyüz 28 yılımızı geride bıraktık 81 ülkede 211 temsilciğimiz var Türkiye'de de 86 noktada faaliyetlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kalan, 24 Haziren seçimlerin ardında Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, "14 Haziran seçimlerinden sonra ne oldu ki birden bire bakanlar kurulunun değişmesi ile ve yeni sisteme geçmemizle ekonomimize bir operasyonunun olduğunu görüyoruz. Ne oldu ki aslında güçlenerek gelen bir sistemin kabul edilmeyen dış mihraklar tarafında operasyona tabi tutulması gibi olaylar yaşandı. Bunları hep beraber gördük” şeklinde konuştu

Programın sonunda ise Şube Başkanı Kalan, Rektör Kızılay'a hediye takdim etti.