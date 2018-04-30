MÜSİAD heyetinden TSO Başkanı Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, “Malatya iş dünyamızın öncü kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum. Başarıları noktasında heyecanla beklediğimiz bir yönetimi görev başında görmekten mutluyuz. Yeni yönetimin başarısı bütün Malatya’nın başarısı olacak. Uzun süreden sonra beklenen bir yönetim kurulu başkanı ve yönetimi var. Malatya’yı sahipleneceklerine ve başarı göstereceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “MÜSİAD, Malatyamız için önemsediğimiz ciddi bir sivil toplum kuruluşudur. Malatya ekonomisine katkısı olan yön veren, vizyon ortaya koyabilen önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Malatya TSO olarak MÜSİAD ile birlikte yürütülecek tüm çalışmalarda bizlerin hazır olduğunu bilmenizi istiyorum çünkü Malatya’nın menfaatine olacak her projede güç birliğinin bize katkısı olacaktır. Bu vesileyle gerçekleştirmiş olduğunuz nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.