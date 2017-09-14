Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 15:56

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan:

Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı ve yönetimini ağırlayan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Ensar Vakfının öğrencilere sağladığı burs ve barınma imkanlarıyla büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan:

14 Eylül 2017 15:56


Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti. Ziyaret bir konuşma yapan Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı Hüseyin Polat, Hüseyin Kalan’a başarılar dileyerek, “Başkanımız ekibiyle beraber memleketimize katkılar sağlayacak ve hayırlı hizmetlerde bulunacaklardır. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.


MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ensar Vakfı, 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne kadar yetiştirdiği devlet adamlarıyla, öğrencilere verdiği burslarla, büyük hizmetlerde bulunmuşlardır ve ülkeye katkı sağlamışlardır. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    37°C
  • Cumartesi
    Açık
    38°C
  • Pazar
    Açık
    38°C
  • Pazartesi
    Açık
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç