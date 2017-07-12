MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Kalan:

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlayan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD), 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümünde, tüm dünyada, 15 Temmuz şehitlerini anacağını ve milletin zaferinin kutlanacağını belirtti.

15 Temmuz’da kazanılan millet zaferinin tüm dünyaya örnek olması gerektiğini vurgulayan Kalan, “Darbeler, tarihin kara lekeleridir ve bizler bunların canlı şahitleriyiz. Demokrasi tüm insanlığa gerekiyor, iktidarların asıl sahibi vesayetçi zihniyetleri değil milletlerdir.Dünya, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını yargılamaya değil anlamaya çalışmalı. Demokrasi isteyen herkesin, tarihinde birçok darbe yaşamış bir ülkenin vatandaşlarının kendi iradesini ortaya koyarak kazandığı zaferi alkışlaması ve saygı duyması gerekiyor” dedi.

“15 Temmuz Zaferi Dünyaya Örnek Olmalı”

MÜSİAD olarak milletin tarafında olduklarını ifade eden Kalan, “Demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz. Demokrasimiz için hain terör örgütlerinin karşısında hayatını kaybeden hiçbir canımızı unutmayacağız. Sadece 15 Temmuz’da değil, nefes aldığımız süre boyunca şehitlerimizi anmaya, onların önünde saygıyla eğilmeye devam edeceğiz. Dünya bilmelidir ki, 15 Temmuz, yaşlı, genç, çocuk demeden bir milletin kazandığı demokrasi zaferidir. Bu zafer dünyaya örnek olmalıdır. Demokrasi sokaktaki birkaç kişiyle değil, millet kendisi tarafından korunur ve taçlandırılır. Darbe ve darbecileri sürekli besleyen siyasi ve toplumsal yapılar anlamalıdır ki, bu millet 15 Temmuz’da meşru Cumhurbaşkanına ve hükumetine sahip çıkmıştır. Demokrasiyi, o gün yürüyüp gittikleri gibi bugün de aynı yolda ilerleyenler değil, üniforma giyen asker kılıklı teröristlerin, tankların ve uçakların karşısında dimdik duranlar ayakta tutmuştur” ifadelerine yer verdi.

Dahili ve harici düşmanları tarafından, siyasi ve ekonomik olarak kuşatılmak istenen bu topraklarda bir meşrutiyet oluşturma çabalarına ve demokrasisine sahip çıkan milletin prim vermediğini ifade eden Kalan, “İçeride çözümü mutlak var olan problemleri olan Türkiye ile ithal suni sorunlarla yaşamak zorunda kalan bu coğrafya, bir seçim arifesindedir. Ya bu kadim topraklarda milletin sözü egemen kılınacak ya da vesayetçi yapılar egemenlik kuracaktır. İşte 15 Temmuz’dan herkes için çıkan ancak bazı kesimlerce hala anlaşılamayan sonuç, bu milletin, yetkisini devrettiği meşru siyasi iradeye sahip çıkarak yönetime el koyduğudur. 15 Temmuz’un planlayıcı ve uygulayıcıları apaçık ortadayken, başarısız darbe girişiminin koruyucu ve kollayıcıları da bilinirken, sözde dost ve müttefiklerin takındıkları tavır ortadadır. 15 Temmuz’da milletin yazdığı destanı okumamak için ellerinden geleni yapanlar, destanın kahramanlarını görmezden gelenler, vatansız kalan mağlup teröristleri gözetip kollamaktadırlar. 15 Temmuz’da Türkiye’de oynanmak istenen oyunu da bu coğrafyanın farklı köşelerinde yeniden sahneleme densizliğindeler. Tarih boyunca bu kadim topraklarda var olan halklar, bu oyuna gelmeyeceklerdir ve şüphesiz burada en büyük rol de Türkiye’ye düşmekte. 15 Temmuz’da üzerine düşeni yapan Türk milleti ve kurumsallaşmış siyasi irade, bu tarihi vazifenin de şüphesiz bilincinde. Hal böyleyken ve başta FETÖ denilen devşirme teröristler olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele sürerken, suyu bulandırma ve zihin karıştırma çabaları da devam etmektedir. Ayrıca bir takım siyasi yapılar da bu çabalara çanak tutan tavır ve tutum takınmakta. 2016’nın 15 Temmuz’unda tüm terör örgütleri ve onların destekleyicilerine verilen yanıt, tam 1 yıl sonra yeniden hatırlatılacak. MÜSİAD olarak bizde, demokrasisine ve iradesine sahip çıkmanın verdiği gururla nöbete devam eden milletin yanında olacağız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyeceğiz ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlayacağız. Bunun yanı sıra yeni eğitim-öğretim yılı açılışında dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerimize zaferimizi anlatan “Kim Tutar Seni” isimli çocuk kitabını dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

“Üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz”

Kalan üretmeye ve büyümeye devam edeceklerini belirterek, "Yıl dönümüne yaklaştığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminin verdiği ekonomik zarara detaylı bir şekilde baktığımızda, bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlerin vermeye çalıştığı zararın ne denli büyük olduğu, Türkiye’nin bu hamleye nasıl direndiği daha iyi anlaşılacaktır. Darbe girişimi öncesi 2,90 lira olan dolar, ilk gün yüzde 17 artışla 3,4 lira seviyesine yükseldi. Borsa’da haftalık kayıp yüzde 13,4 oldu. Bu süreçte borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 78 milyar TL eridi. 2016 genelinde turizm sektöründe 9,4 milyar dolarlık kayıp gerçekleşti. Eğer hain darbe planı başarılı olsaydı, geçmişteki darbe dönemlerinde yapılan araştırmalardan yola çıktığımızda Türkiye ekonomisi yüzde 25 küçülmeye uğrayacaktı. Bu, Türkiye’nin 10 yıl geriye gitmesi, yani bu süreçte emek emek elde edilen bütün kazanımların kül olması anlamına geliyor. Hamdolsun ki hainler, darbe girişiminde de, Türkiye’yi zora sokma planlarında da başarısız oldu. Milletinin iradesini arkasına almış iş adamlarını kim tutabilir. Biz daha güçlü bir Türkiye için üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.