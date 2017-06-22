MÜSİAD Şube Başkanı Kalan’a teşekkür plaketi

Yaklaşık 2 saat süren ziyarette Küçük ve Sönmez, Başkan Kalan’a 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hakkında MÜSİAD üyelerinin bilgilendirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür plaketi verdiler.

MÜSİAD Şube Başkanı Kalan’a hayırlı olsun temennisinde de bulunan Küçük ve Sönmez, Kalan’ın önemli hizmetler yapacağına inandıklarını söylediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, 6736 kanunun çok önemli olduğu için bilgilendirme noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.