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22 Haziran 2017 16:51

MÜSİAD Şube Başkanı Kalan’a teşekkür plaketi

Beydağı Vergi Dairesi Müdürü Yunus Küçük ve Fırat Vergi Dairesi Müdürü Barış Sönmez, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti.

MÜSİAD Şube Başkanı Kalan’a teşekkür plaketi

22 Haziran 2017 16:51


Yaklaşık 2 saat süren ziyarette Küçük ve Sönmez, Başkan Kalan’a 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hakkında MÜSİAD üyelerinin bilgilendirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür plaketi verdiler.


MÜSİAD Şube Başkanı Kalan’a hayırlı olsun temennisinde de bulunan Küçük ve Sönmez, Kalan’ın önemli hizmetler yapacağına inandıklarını söylediler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, 6736 kanunun çok önemli olduğu için bilgilendirme noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.




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