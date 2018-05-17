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17 Mayıs 2018 11:47

MÜSİAD yönetiminden Polat’a hayırlı olsun ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Hüseyin Kalın ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD yönetiminden Polat’a hayırlı olsun ziyareti

17 Mayıs 2018 11:47


Polat’a yeni görevinde başarılar dileyen Kalın, "Memleketimizin birliği ve beraberliği için Malatya’mızın büyümesi ve kalkınması için elimizde gelen bütün gayretleri göstereceğiz" dedi.


İsrail’in Kudüs vahşeti kınayan Kalın, ayrıca Filistinler için bir iftar programı düzenleyeceklerini burada elde edilen gelirin Filistin’e gönderileceğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise MÜSİAD ’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve kendisinin de MÜSİAD üyesi olduğunu belirterek, "MÜSİAD büyük bir aile aslında MÜSİAD bir duruş bu yönüyle ben MÜSİAD üyesi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.


Bu yılki Ramazan programların temel ekseni “Kudüs şehitleri" olacak ve ana tema olarak ta Kudüs’ü işleyeceğiz. Kudüs’teki barbar, işgalci siyonist rejiminin oradaki Filistin kardeşlerimize yapmış olduğu zülüm, soykırım kınıyoruz. İşgalci siyonist rejim bilsin ki, bu topraklar Filistin’lerindir, Filistin’ler bu topraklarda huzur ve barış içerisinde yüzyıllar boyu kalmışlardır, bunlar geçicidir ama bu vatan asıl sahiplerine dönecektir" diye konuştu.




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