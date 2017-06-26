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26 Haziran 2017 14:30

MÜSİAD’da bayramlaşma kahvaltısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesince geleneksel olarak her bayramda düzenlenen kahvaltı programı bu bayramda üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

MÜSİAD’da bayramlaşma kahvaltısı

26 Haziran 2017 14:30


Hürriyet Parkındaki bir restoranda gerçekleşen kahvaltı programına MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Genç MÜSİAD Başkanı M. Barış Yılmaz ile üyeler ve aileleri katıldı.


Programda bir konuşma yapan MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan, tüm İslam Aleminin bayramını kutlayarak, kahvaltı programına katılanlara teşekkür etti.


MÜSİAD’ın büyük bir aile olduğunu kaydeden Kalan, “Biz de bu ailede olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Üyelerimiz de bunun gururunu yaşıyor. inşallah hep birlikte daha iyi hizmetlerde bulunuruz” ifadelerini kullandı.


Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Kalan, Ramazan Bayramının huzura, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.




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