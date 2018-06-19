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19 Haziran 2018 18:14

MÜSİAD’dan 24 Haziran’da Erdoğan’a destek açıklaması

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Hüseyin Kalan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran 2018 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmeyi iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu buluyoruz” dedi.

MÜSİAD’dan 24 Haziran’da Erdoğan’a destek açıklaması

19 Haziran 2018 18:14


İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Kalan, “Bunun da en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise, halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür. 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucunda, milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş onaylanmış ve istikrar ortamının sürdürüleceğine dair işaretler verilmiştir. Türkiye istikrarı ortadan kaldırmaya ve ülkemizi kaosa sürüklemeye yönelik, içeriden ve dışarıdan çalışan tüm şer odaklarına en güzel cevabı, aziz milletimizin desteği ile 24 Haziran seçimlerinde sandıkta verecektir. İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Türkiye’nin üreten gücü olarak üretimde, pazarlamada, sanatkarlarda ve esnaflarda istikrarın kazanacağını ön görüyoruz. 24 Haziran seçimlerinin başarısı demek Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için bir fırsat ve dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.


Kalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran 2018 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmeyi iş dünyası ve ülkenin geleceği adına son derece olumlu bulduklarını ifade ederek “İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçimlerin tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.




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