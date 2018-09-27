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MÜSİAD'dan, Başsavcı Savran'a hayırlı olsun ziyareti

MÜSİAD Malatya Şubesi yönetimi, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muhammet Savran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Malatya Şubesi yönetimi, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muhammet Savran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette ilk olarak söz alan MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, “Kendisine sektörümüzün sorunlarını ve iş dünyasındaki sorunlarını iletmek için buradayız. Şehrimizin güvenli ve huzur ortamının devamı konusunda katkılarını istemek üzere hoş geldiniz ziyaretinde bulunduk” ifadelerine yer verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ise “Malatya ortamında adli yargı hizmeti olarak adaletin, hakkın ve hukukun tesiri konusunda bütün arkadaşlarımız ile birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Süreç içerisinde bire bir görüşmelerde bize düşen şeyler hakkıyla hukukuyla yasal zeminlerde sonuçlandırılacak. Hukukun tesisi konusunda üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Her zaman Malatya şehri için hizmet vermek konusunda 7 gün 24 saat biz hizmetimizi kesintisiz devam ettireceğiz” diye konuştu.

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