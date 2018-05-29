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29 Mayıs 2018 16:18

MÜSİAD’dan Çınar’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD’dan Çınar’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

29 Mayıs 2018 16:18


Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, “Bugün MÜSİAD olarak Mehmet Çınar Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine geldik. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın Allah daha çoğunu nasip etsin. Bu çıkmış olduğu yolda kendisine başarılar diliyoruz. Ramazan Şerifi hayırlı olsun diliyorum” şeklinde konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Tabi MUSİAD ailesinin bir ferdi olarak geçmişte genç MUSİAD’ın kurucuları olarak MÜSİAD’da bulunduk. MUSİAD’a olarak çok çalışmalarımız oldu. MUSİAD sürekli bir muhabbetin olduğu birlikteliğin kardeşliğin hoşgörünün olduğu güzel bir kurum, güzel bir dernek. Rabbim kendilerinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum, Rabbim birlikteliğimizi daim etsin” diye konuştu.


Öte yandan ziyarette MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Kalan’a MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.




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