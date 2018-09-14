MÜSİAD'dan faiz artırımı değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kalan, açıklamasında "İş dünyasının temsilcileri olarak, Türkiye'de yeni ekonomi hamlelerinin yapılmasını beklerken, Üretimi güçlendirmek, istihdamı artırmak ve ihracata yönelik imalat üretimine ağırlık vermek gerekli ve elzemdir derken, Merkez Bankasının faizi attırmasını anlamsız buluyoruz. Çünkü faizi üretimin alın terinin düşmanı ve asalakların tek umududur diyoruz" ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD'ın 'üretim ile kalkınmak gerekir' sloganını kendine şiar edindiğini belirten Kalan, ‘'Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz' faiz ile büyümenin mümkün olamayacağına inanıyor ve kurdun ağacı çürüttüğü gibi faizinde işletmeleri çürüterek bitireceğine inanıyoruz. Faizin attırılması belki Döviz'in ateşini düşürecektir ama faizciler daha da iştahlanacaklardır. Üreticilerin sırtından geçinen faiz lobileri daha, daha diyerek arttırılmasını isteyeceklerdir. Faiz canavarı enflasyon canavarını da besleyecek ve alın terimizi heba edecektir. Üreticiler ve vatandaş olarak bu yüksek faiz oranları ile bocalamayalım ve geleceğimizi bu faiz lobilerine ipotek ettirmeyelim, aydınlık günler yakındır imalatın, ihracatın, fabrikalar yapan fabrikaların çoğalması dilek ve temennilerimiz ile kamuoyuna saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.