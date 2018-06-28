MÜSİAD’dan Koca’ya hayırlı olsun ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Seçim sürecinde yaptığımız çalışmalarda ve bizim dışımızdaki MÜSİAD ve Malatya iş dünyası platformu olarak Başkanımızın nezdinde Sivil Toplum Örgütlerinin yaptığı çalışmalar dolayısıyla biz de kendilerine müteşekkiriz. Malatyamız için, ülkemiz için çalıştık, onlar da bu konuda ellerinden gelen gayreti, desteği bizim dışımızda sergilediler. Sonuç itibari ile hepimizin amacı, gayesi ülkemize hizmet etmek, ülkemizin istikrarına katkı suna bilmektir. Bu anlamda başta Malatya MÜSİAD Şube Başkanımızın önderliğinde olmak üzere, bütün Malatya iş dünyası platformuna, MÜSİAD Yönetimi ve üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Ziyaretleri ile bizleri memnun ettiler, inşallah da bundan sonra da Malatyamıza ve İş dünyamıza ekonomik anlamda biz de MÜSİAD ile birlikte iş birliği ve diyalog içerisindeki çalışmalarımız sürdürmek amacında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bundan sonra da Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MÜSİAD İl Başkanı Hüseyin Kalan ise, “Bugün aslında gecikmiş bir ziyareti ifa ediyoruz, kabullerinden dolayı İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha önceden gelecektik ama seçimlerin araya gelmesiyle biraz geciktirmiş olduk. MÜSİAD olarak, iş dünyası olarak üyelerimizin beklentileri malum, iş dünyasının beklentileri malumdur. Biz aslında böyle bir sistemi hayal ediyorduk. Bürokrasinin olmadığı, vahşi bürokrasinin yatırımcı ve girişimciyi ezmediği, önündeki engelleri kaldırdığı, kaldırabileceği bir sistem öngörüyorduk. 16 Nisan Referandumuna da dolayısıyla evet demiştik. Bugün de geldiğimiz noktada şikayet noktamız finansa erişimdir, finansın maliyetidir ve aynı şekilde bürokrasinin olmadığı bir iş dünyası hayalimizdir. Eğer bunlar olursa istihdam olur, üretim olur, beraberinde gelişme olur, ihracat olur. Bütün bunları topladığımızda, eşittir dediğimizde ve matematik hesaplar yapacak olursak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Bürokrasinin ve bürokratın daha mutedil olduğu ve bürokrasinin önüne engel olmadığı bir sistemdir. İnşallah bunun uygulamasını da Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde göreceğiz” diye konuştu.