MÜSİAD'dan Vali Baruş'a ziyaret

MÜSİAD Malatya Şubesi yönetimi, göreve yeni başlayan Vali Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Malatya'ya atanan Vali Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, yönetimi ve Genç MÜSİAD Malatya Şube yönetimi, Baruş'u makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek görev süresince de tüm STK'larla işbirliği içerisinde Malatya için çalışacaklarını söyledi. MÜSİAD Malatya Başkanı Kalan ise çalışmalar hakkında bilgiler vererek Malatya ekonomisin büyümesi adına işadamları ile birlikte ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. MÜSİAD'ın 2023 hedefleri doğrultusunda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini kaydeden Kalan, Malatya'da iş dünyasının içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında dernek olarak aktif bir şekilde faaliyet yürüttüklerini söyledi.