MÜSİAD’ın Bölgesel Başkanlar Toplantısı Malatya’da yapıldı

İlki 30 Eylül tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen ikicisi de Malatya’da yapılan toplantıda, birlikte iş yapma kültürü, işbirliği- güçbirliği, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri, Bölgesel Sektör Kurullarının birliktelikleri, üyelerin birbiri ile olan ticaretinin arttırılması gibi çeşitli konular konuşuldu. Toplantıda ayrıca, sonuç odaklı projelerin oluşturulması ve desteklenmesi, MÜSİAD üyelerinin bölge açısından çok önem arzettiği, ülke ekonomisi için katma değer sağlayan iş ortaklıklarının desteklenmesi gerektiği, cazibe merkezleri kapsamındaki illerde proje sunan iş adamlarının yatırımlarını yapabilmeleri için bir an önce projelerinin sonucunun öğrenilmek istendiği masaya yatırıldı. Toplantıda, bir sonraki toplantının iki ay sonra Mardin’de yapılması kararlaştırılarak, toplantıya son verildi.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurtiçi Teşkilatlanma Başkanı Soner Meşe, 5. Bölge Yurtiçi Teşkilatlanma Bölge sorumlusu Halil Zahit Bingöl, MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, Adıyaman Başkanı Şerif Yıldırım, Batman Başkanı Suat Özdemir, Bitlis Başkanı M. Emin Geylani, Muş Başkanı Ferhat Üzel, Şırnak Başkanı Cihat Birlik, Diyarbakır Başkanı İsmail Özşanlı, Mardin Başkanı Mehmet Emin Kasap, Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Bingöl Başkanı Ali Akbaba, Kahramanmaraş Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, Elazığ Başkan Yardımcısı Murat Dalhan ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.