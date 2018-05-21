Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 14:08

MÜSİAD’ın mahalle iftarına yağmur engeli

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Yeşiltepe’de düzenlenmesi planlanan mahalle iftarı etkinliği yağış nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı.

MÜSİAD’ın mahalle iftarına yağmur engeli

21 Mayıs 2018 14:08


MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından Yeşiltepe Mahallesinde mahalle sakinlerine yönelik organize edilen toplu iftar yemeği son anda yağmura takıldı.


İftara yakın etkili olmaya başlayan yağmur sonrası açık alanda yapılan iftar etkinliği iptal edilirken, hazırlanan yemekler konuklara kaplar içinde dağıtıldı. Yemeklerini alan kimi konuklar buldukları kapalı alanda iftarını açarken kimileri de evlerine döndü.


Programa katılan AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, kendisinin de MÜSİAD’ın bir üyesi olduğunu ifade ederek, verilen iftar yemeğinden dolayı MÜSİAD’a teşekkür etti. İftarın yağmur nedeniyle iptal edildiğini kaydeden Unat, her işte bir hayır olduğunu belirtti. Unat, bu gün saat 17.00’de listelerin açıklanacağını ifade ederek, listede adı olmasa bile AK Partiye ve ülkeye hizmet edeceğini söyledi.


Amaçlarının Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu aktaran Unat, halka hizmet etmek kadar güzel bir şey olmadığını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç