MÜSİAD’ın mahalle iftarına yağmur engeli

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından Yeşiltepe Mahallesinde mahalle sakinlerine yönelik organize edilen toplu iftar yemeği son anda yağmura takıldı.

İftara yakın etkili olmaya başlayan yağmur sonrası açık alanda yapılan iftar etkinliği iptal edilirken, hazırlanan yemekler konuklara kaplar içinde dağıtıldı. Yemeklerini alan kimi konuklar buldukları kapalı alanda iftarını açarken kimileri de evlerine döndü.

Programa katılan AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, kendisinin de MÜSİAD’ın bir üyesi olduğunu ifade ederek, verilen iftar yemeğinden dolayı MÜSİAD’a teşekkür etti. İftarın yağmur nedeniyle iptal edildiğini kaydeden Unat, her işte bir hayır olduğunu belirtti. Unat, bu gün saat 17.00’de listelerin açıklanacağını ifade ederek, listede adı olmasa bile AK Partiye ve ülkeye hizmet edeceğini söyledi.

Amaçlarının Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu aktaran Unat, halka hizmet etmek kadar güzel bir şey olmadığını ifade etti.