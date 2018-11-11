Musiki nağmeleri Arapgir'de hayat buluyor

Malatya'nın Arapgir ilçesindeki belediyenin Musiki Evi'nde haftanın her günü klarnet, cümbüş ve keman nağmeleri yükseliyor.

Arapgir Belediyesi'nin 2018 yılında restore edip müzikseverlere kazandırdığı Arapgir Musiki Evi ve Millet Bahçesi Arapgir musikisinin icra edildiği bir merkez haline dönüştü. Gününü musiki dinleyerek geçirmek isteyen Arapgirlilerin vazgeçilmez adresi haline gelen Arapgir Musiki Evi hafta sonları büyük ilgi görüyor. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği Arapgir Musiki Evi kapılarını haftanın yedi günü 09.00-18.00 saatleri arası tüm misafirlere açıyor.

Dostane sohbetlerin de yapıldığı, Arapgir Musiki Evi'nde çaylar ise Arapgir Belediyesi tarafından ikram ediliyor.