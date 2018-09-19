Müteahhitler faizlerin aşağı çekilmesini istiyor

Dernek binasında banka faiz oranları ve bankaların yaptıkları uygulamaları değerlendiren MİMDER Başkanı Mustafa Kırteke, bankalar tarafından yapılan bazı uygulamaların piyasayı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Bildiğiniz gibi dövizde son 2 aydır farklı hareketler var. Bu farklılıklarda piyasaları olumsuz yönde etkilemektedir. 21. Yüzyılın küresel teröristi Amerika, ülkelere karşı yaptırım yapmaya kalktı. Tabi biz bu yaptırımlara boyun eğmedik, Allah'ın izniyle de bundan sonra boyun eğmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yaptırımlar piyasayı olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Kırteke, "Ayrıca bu olumsuz koşulda rant elde etmek isteyenler var. Bu rant elde etmek isteyenlerin başında bankalar yer almaktadır. Bankalar esnafı, tüccarı, vatandaşı arayarak ‘biz şu kadar faiz veriyoruz. Aylık paranıza bu kadar faiz veriyoruz' diyerek paranın hapsine yol açıyorlar. Buda piyasalarda ister istemez sıkıntılar oluşturmaktadır. Bunların önüne bir an önce geçilmesi gerekiyor. Yapılan bu uygulama piyasaları aşırı şekilde tıkamaktadır. Piyasaların tıkanması ilimizi ve ülkemizi farklı yönlere götürecektir. Piyasanın hareketli olması, istihdamın sağlanması ve üretimin devam etmesi için paranın piyasada hareketli olması gerekmektedir. Bizler hükümetimizden bu konu ile ilgili bir çalışma yapmalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Banka faiz oranlarının mutlaka düşürülmesi gerektiğini de ifade eden Kırteke, “Bankalarda yeni faiz oranları açıklandı. Bazı bankalarda faiz oranları, 100 binin altı 1,98, 100 bin ile 500 bin arası kredilerde 2,09 oranına yükseldi. Aslında ticareti kısıtlayıcı faiz politika kazanımlarından vazgeçmemiz lazım. Konut satışlarının artması için faiz oranlarının 1'lere çekilmesini talep etmekteyiz. Birde bankalar, ‘Şu kredinizi yatırın yeni kredi verelim' diyorlar. Bu talebi hemen gerçekleştirmeleri etikte değil, yasalda. Bir başka konu ise devletin verdiği garanti kredileri var, devlet garantör olmasına rağmen bu kredileri esnafa vermiyorlar. Esnaf şuan sıkışık durumda. Bu kredilerin acilen piyasaya sürülmesi gerekir” diye konuştu.