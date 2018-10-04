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M.Yeşilyurt Belediyespor, 11 Nisan maçından galibiyet hedefliyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.

Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı 11 Nisan maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Teknik direktör Hayati Palancı ve yardımları nezaretinde Yeşiltepe tesislerinde çalışan mavi beyalzılarda morallerin yüksek olduğu görüldü. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 3. haftasında oynanacak 11 Nisan maçı hazırlıkları sürüyor. Düz koşunun ardından taktik bir gerçekleştiren mavi beyazlılarda Hayati Palancı, antrenmanın başında kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Palancı ligin kendileri için yeni başladığını belirterek, “Ligin ilk 2 haftasında kazandığımız maçlar iyi başlangıç açısından önemliydi. Ancak bir gerçek var ki bizim içim lig yeni başladı. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız 11 Nisan karşılaşması her açıdan zor ve de önemli. Kazanmamız gereken bu müsabakada soğukkanlı, disiplinli ve centilmen olacağımızdan hiç şüphem yok. Bu anlamada size sonuna kadar güveniyorum” dedi.


Antrenmanda daha sonra as kadroyla yedekler çift kale maç yaptı. Palancı'nın çift kalede geçen hafta Araban karşısında kazanan takımı bozmadığı görüldü.

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