M.Yeşilyurt Belediyespor'da 11 Nisan maçı hazırlıkları başladı

Grup'ta ligin ilk 2 maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da hafta sonu oynanacak 11 Nisan maçının hazırlıkları başladı.

Teknik direktör Hayati Palancı, kazandıkları 2 maçın anlam kazanması için 11 Nisan engeli kayıp atlatmaları gerektiğini söyledi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 3. haftasında oynanacak 11 Nisan maçı hazırlıkları sürüyor. Eksik oyuncunun bulunmadığı mavi beyazlılarda ligin ilk 2 haftasında kazanılan 6 puandan dolayı yüzler gülerken, Hayati Palancı kendileri için zor geçmesi muhtemel bir maça çıkacakları uyarısında bulundu.

Geçen hafta güçlü bir takımı yendiklerini kaydeden Palancı, “BAL'da bu sezon güç dengeleri bakımından birbirine denk birçok takım görüyoruz. Bu hafta sahamızda ağırladığımız Araban takımı da önemli oyuncuları kadrosunda bulunduran bir takım. Maçın sonlarına kadar disiplinden kopmadılar ve bizi bölüm bölüm oldukça zorladılar. Ancak bizde disiplin ve motivasyon içerisinde galibiyet arzumuzu hiç yitirmedik. Oyuncularımı bir kez daha kutluyorum” dedi.

“Şanlıurfa takımları kendi sahalarında kolay kolay maç kaybetmiyorlar”

Palancı, bu hafta oynayacakları maçın zorluğuna da değinerek, “Bu hafta oynayacağımız 11 Nisan maçı zor geçmesi muhtemel maçlarımızdan birisi. Şanlıurfa takımları kendi sahalarında kolay kolay maç kaybetmiyorlar. Bunu oyuncu arkadaşlarıma da anlattım. Ancak bizim için güzel taraf, giderek yükselen bir form grafiğimiz var. Kazandığımız 6 puanın anlam kazanması bakımından mutlak kazanmamız gereken 11 Nisan maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.