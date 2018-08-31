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31 Ağustos 2018 11:01

Nacer Barazite’nin sözleşmesi feshedildi

Evkur Yeni Malatyaspor, Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Nacer Barazite ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Nacer Barazite’nin sözleşmesi feshedildi

31 Ağustos 2018 11:01


Topuk Yaylası kampında kulüpten izin alarak transfer görüşmesi için kamptan ayrılan Barazite, görüştüğü kulüple anlaşma sağlayamamış ve takıma geri dönmüştü. Teknik direktör Erol Bulut’un kadroda düşünmediği Barazite ile yönetim bir görüşme gerçekleştirdi ve karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Barazite, Evkur Yeni Malatyaspor’da 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 karşılaşmada forma giymiş 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan bilgilendirmede, “Futbolcumuz Nacer Barazite’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.




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