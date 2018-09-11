Narkotim uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamalarda 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eylül ayının ilk 10 gününde park, bahçeler ve umuma açık alanlarda uygulamalar yaptı.

Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında planlı operasyonlar dışında kent genelinde yapılan operasyonlarda toplam 16 ayrı olayda 585 gram esrar, 81,8 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 adet extacy hap, 5,35 gram metamfetamin, 621 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilirken yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahısın da yakalandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca narkotik suçlarla mücadele kapsamında Eylül ayının ilk 10 gününde toplam 41 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.