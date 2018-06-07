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07 Haziran 2018 16:06

Narmikan içmesuyuna kavuşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arguvan’a bağlı Narmikan Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan 4 bin 700 metrelik içmesuyu hattı çalışmalarına başladı.

Narmikan içmesuyuna kavuşuyor

07 Haziran 2018 16:06


Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Narmikan Mahalle Muhtarı Nurhayat Eren, “MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizde gerçekleştirdiği çalışmalarla bizlere su getiriyor. Mahallemize, Özel İdare zamanında keson kuyu açılmıştı. MASKİ Genel Müdürlüğü yedek bir kuyu daha açtı. Şu anda 4 bin 700 metrelik içmesuyu şebeke hattı inşa ediliyor. Suyu bize ulaştırmak için çok çalışıyorlar. Mahallemizde bir dere var. İçme suyu şebeke hattı bu dereden geçiyor. MASKİ personeli yaklaşık 1 aydır bu bölgede çok zor şartlarda çalışıyor. Yapılan çalışmalarda sağlam ve modern borular kullanarak içmesuyu altyapısı inşa ediyorlar. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürümüze, MASKİ çalışanlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


İçme suyu hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, "Narmikan Mahallemize 4 bin 700 metrelik içmesuyu şebeke hattı çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz bölgede özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra mahalle halkı içmesuyuna kavuşacak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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