Neriman Kalın Battalgazi’ye hayran kaldı

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın, Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan’ın ev sahipliğinde Galip Demirel Çınar Park’ta kahvaltıda bir araya geldi. Çınar Park’ın yeşil dokusu ile birlikte yaklaşık bin yıllık çınar ağacı ve hemen yanında bulunan çeşmeleri hayranlıkla izleyen misafirler, yapılan çalışmalardan dolayı oldukça etkilendiklerini ifade etti. Daha sonra Eski Malatya’nın tarihi yerlerinden Poyraz Konağı’na geçen misafirler tarihi konak hakkında yetkililerden bilgiler alarak, konakta bulunan anı defterine düşüncelerini yazdılar. Tarihi Ulu Cami Ziyaretinde de bulunan konuklar, Selçuklu döneminin ünlü eserlerinden olan tarihi Ulu Cami’nin ziyaretinden sonra, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayına geçti. Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ının tarihi dokusu ile ilgili önemli bilgiler edinen misafirler burada gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, dönüş yolunda ise tarihi surlar hakkında bilgiler alarak Eski Malatya’daki tarihi dokunun tekrar gün yüzüne çıkarılmasından dolaylı taktirlerini sundu.

Neriman Kalın ile misafirler Eski Malatya’daki tarihi yerlerin ardından bu yıl hizmete açılan Battalgazi Belediye binasına geçti. Bina ile ilgili hayranlıklarını ifade eden Kalın ve beraberindeki konuklar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan’ın mihmandarlığında belediye hizmet binasını gezerken, Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Yaşar Karataş ve Başkan Yardımcısı Latif Okyay ise Türkiye’ye rol model olan yeni hizmet binası hakkında bilgiler verdi. Hizmet binasının yeşil bina ve akıllı bina gibi özelliklerini öğrenen konuklar ise hayranlıklarını ifade etti.

Konuklar gerek eski Malatya’daki tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, gerek Battalgazi halkına daha iyi hizmet vermek için yapılan Belediye Binası içerisinde ki bulanan hizmetlerin maketlerini de inceleyerek, çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a taktir ve teşekkürlerini ifade etti.