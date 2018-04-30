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30 Nisan 2018 16:56

Neriman Kalın’dan ‘Keşke’ projesine destek

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın, Yeşilyurt Belediyesinin yetim ve öksüz çocukların hayalleri ve isteklerine karşılık vermek amacıyla başlattığı ‘Keşke’ projesi kapsamında iki çocuğun isteklerini sürpriz bir ziyaretle gerçeğe dönüştürdü.

Neriman Kalın’dan ‘Keşke’ projesine destek

30 Nisan 2018 16:56


Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat’ın davet üzerine, ‘Keşke’ formuna hayallerini yazarak Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne ileten çocukların yaşadığı Kaynarca Mahallesine gitti.


Aile fertleri tarafından kapıda karşılanan Neriman Kalın, çocuklarla yakından ilgilendikten sonra, istek formunda yazılı olan bisiklet’in yanı sıra tablet ve kitap setini hediye etti.


‘Keşke’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik eden Neriman Kalın, istekleri yerine getirilen bütün çocuklara sağlıklı ve huzurlu bir hayat temennisinde bulundu.


‘Keşke’ ziyaretinde Vali’nin eşi Neriman Kaban, Yeşilyurt Belediye Başkanı’nın eşi Yasemin Polat, Battalgazi Belediye Başkanı’nın eşi Hafize Gürkan, İl Emniyet Müdürü’nün eşi Kadire Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Hakan Kahtalı’nın eşi Sadiye Kahtalı’da yer aldı.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın üzerinde özenle durduğu ‘Keşke’ projesi kapsamında bugüne kadar Yeşilyurt’ta ikamet eden ve projeye dahil olan 830 çocuğun isteklerine karşılık verildi. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal belediyecilik alanında ödüle layık görüldü.




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