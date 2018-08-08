Nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu

08.2018’de ‘evet’ demek isteyen 69 çift Nikah Sarayının yolunu tuttu.

Malatya’da 08.08.2018 tarihini unutulmaz kılmak isteyen 69 çift Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evlendirme Memurluğu’na müracaat etti.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından normal günde ortalama 20 ile 25 nikah kıyılırken, bugün 69 nikahın kıyılacağı belirtildi.

Özellikle evlilik yıldönümlerinde bu tarihin çiftler arasında daha hatırlanır olması nedeniyle yoğunluğun arttığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Nikah çiftlerin hayatlarındaki en mutlu anlarındandır. Bu özel günde 69 çiftimizin nikâh akitlerini gerçekleştiriyoruz. 08.08.2018 tarihi itibariyle yaşamış olduğumuz yoğunluktan dolayı Nikah Sarayımızda bunan 4 salonumuzda 3 nikah memuru ile çiftlerimize hizmet verilmektedir. Normal günlerde 20-25 nikâh akdi gerçekleştirirken bu özel günde 69 çiftimizin nikâh akitlerini gerçekleştirmiş olacağız. Bu özel günde hayatlarının birleştiren bütün çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.