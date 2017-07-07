Nikah salonlarında 7.7.2017 yoğunluğu

2017 tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftler nikah salonlarına koştu. Malatya’da bu özel tarihte 51 çift nikah memuruna ‘evet’ dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikah Memuru Alattin İnce, normal günde ortalama 15 ila 25 nikah kıyarken, bugün 51 nikah kıydıklarını söyledi.

İnce, Çiftlerin 2017 tarihini unutulmaz kılmak için aylar öncesinden bu tarihe randevu aldıklarını ifade ederek, "Bu tarihin akılda kalıcı olması nedeniyle aylar öncesinden bugüne nikah aldıranlar oldu. Normal bir günde 15 ila 15 nikah kıyarken bugün 51 nikah kıydık. Özellikle evlilik yıl dönümlerinde bu tarihin çiftler arasında daha hatırlanır olması nikah tarihlerinin bugüne alınmasına neden oldu. Bugüne özel olarak sorularımız oluyor. Çiftlerimize Malatya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü olarak ömür boyu mutluluklar diliyoruz” dedi.

Nikahını kıydırmak için 2017 tarihini seçen Gamze Yılmaz, Doğancan Ilgar çifti ise mutluluklarını paylaşarak, beraberliklerini ölümsüz kılmak için nikah tarihlerini bugüne aldıklarını söylediler.

Ömürlük imzayı attıktan sonra bir açıklama yapan Doğancan Ilgar, “Sevdiğim kadınla evlendim. Çok mutluyum. Tabi aylar öncesinden bu tarihe randevu almıştık. Allah’a şükür nikahımız kıyıldı. Çok heyecanlıyım, ne söyleyeceğimi inanın bilmiyorum” dedi.

Eşi Doğancan Ilgar’dan sonra konuşan Gamze Yılmaz da büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, “İnanın çok mutluyum. Hayat arkadaşımla yollarımızı birleştirdik. Bugüne kısmet oldu. Bu tarihi sanırım kimse unutmayacak” ifadelerini kullandı.