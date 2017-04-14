Nisan Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimle devam etti

Birleşimle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda saat 15.00’da başlayan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimine Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Büyükşehir Meclisi, toplantıda çok önemli bir karar aldı. Toplantıda, geçtiğimiz hafta Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Belediye ve Sağlık Müdürlüğünün arsa ihtiyaçlarının takas yolu ile karşılanması amacıyla Yeşiltepe’deki Asker Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki arsanın devrine ilişkin imzalanan protokol gereği arsaların devri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a meclis tarafından yetki verildi. Meclis toplantısında ayrıca gündemde bulunan Akçadağ İlçesi Çatyol Mahallesindeki Büyükşehir Belediyesine ait fırının ihale yoluyla 5 yıllığına kiraya verilmesi ile MASKİ tarafından muhtelif yerlerde içme suyu amaçlı sondaj kuyusu açılması için kredi kullanımı konusunda Başkan Çakır’a yetki verilmesi de kabul edildi.

İmar konuları

Büyükşehir Meclisi, gündemde bulunan imar maddelerini de görüşerek karara bağladı. Gündemde bulunan maddelerin birçoğu karara bağlanırken bir kısmı da ilgili komisyonlara gönderildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısının 3. Birleşimini 18 Nisan Salı günü saat 14.00’da yapacak.