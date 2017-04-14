Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 17:11

Nisan Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimle devam etti

12 Nisan Çarşamba günü başlayan Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, bugün yapılan 2.

Nisan Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimle devam etti

14 Nisan 2017 17:11

Birleşimle devam etti.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda saat 15.00’da başlayan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimine Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Büyükşehir Meclisi, toplantıda çok önemli bir karar aldı. Toplantıda, geçtiğimiz hafta Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Belediye ve Sağlık Müdürlüğünün arsa ihtiyaçlarının takas yolu ile karşılanması amacıyla Yeşiltepe’deki Asker Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki arsanın devrine ilişkin imzalanan protokol gereği arsaların devri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a meclis tarafından yetki verildi. Meclis toplantısında ayrıca gündemde bulunan Akçadağ İlçesi Çatyol Mahallesindeki Büyükşehir Belediyesine ait fırının ihale yoluyla 5 yıllığına kiraya verilmesi ile MASKİ tarafından muhtelif yerlerde içme suyu amaçlı sondaj kuyusu açılması için kredi kullanımı konusunda Başkan Çakır’a yetki verilmesi de kabul edildi.


İmar konuları


Büyükşehir Meclisi, gündemde bulunan imar maddelerini de görüşerek karara bağladı. Gündemde bulunan maddelerin birçoğu karara bağlanırken bir kısmı da ilgili komisyonlara gönderildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısının 3. Birleşimini 18 Nisan Salı günü saat 14.00’da yapacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    20°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:01
  • Güneş :05:44
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:20
  • Akşam :19:10
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!