Niyazi Mısri anıldı

yılı anısına bir söyleşi ve konser programı düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, daire başkanları ile vatandaşlar katıldı. Programda Yazar Sadık Yalsızuçanlar, “Niyazi Mısri’nin İzinde” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Niyazi Mısri’nin hayatı ve eserlerini anlatan Yalsızuçanlar, “Çağının Yunus’udur. ‘Niyazi’nin dilinde Yunus’tur söyleyen/Herkese bir can gerek/Yunus’tur o can bana’ diyor. Türk dilinde irfanın gerçekten yenileyicisidir. Eserleri, Mevlana gibi dünya dillerine çevrildiğinde inşallah daha çok bilinecek, daha çok tanınacaktır” dedi.

Anma programında Dr. Timuçin Çevikoğlu ve Meşk Topluluğu da “Niyazi Mısri İlahileri” konseri verdi.

“Aşıklar ölmez”

Programın sonunda çiçek takdiminde bulunan Büyükşehir Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya’nın arifler ve alimler yurdu olduğunu belirtti. Turan, “400 yıl sonra kendisini anıyorsak demek ki bu bize hakikati gösteriyor, hakikate götürüyor. İnşallah bu sırra ermek hepimize nasip olsun” dedi.