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23 Haziran 2018 14:22

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde kimlik belgesi olmayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Malatya merkezde bulunan Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günü açık olacak.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

23 Haziran 2018 14:22


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci, Türkiye’nin tüm il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde olduğu gibi yarın yapılacak seçimler nedeniyle hafta sonu Malatya’da Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüklerinin vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. Cebeci, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi nedeniyle 23 Haziran ve 24 Haziran tarihlerinde ilçe nüfus müdürlüklerinin vatandaşa hizmet edeceğini söyledi. Cebeci, aynı zamanda Yüksek Öğrenim Kurumları (YÖK) sınavı nedeniyle de 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde ilçe müdürlüklerinin yine açık olacağını ifade etti.


Cebeci yaptığı açıklamada Kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedeli tahsilatının, Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve “https://ivd.gib.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılamaması halinde, tahsilat yapılmadan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatının alınması sağlanacağını ifade etti. Cebeci, başvuru sahibi teslim alacağı Geçici Kimlik Belgesi ile seçimlerde oy kullanabileceğini de dile getirdi.




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