Nuri Bilge Ceylan jüri başkanı seçildi

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali jürisinde yer alacak isimler belirlenmeye başlandı. 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilecek MasterClass'a konuk olarak deneyimlerini sinemacılarla paylaşacak. Bu yıl yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda önemli ismin katılacağı, film yapım desteklerinin yanı sıra, çeşitli eğitim ve sektör buluşmaların da yer alacağı Malatya Film Platformu'nda düzenlenecek MasterClass'a ilginin yoğun olması bekleniyor.

Uluslararası bölümün jüri üyeleri ve bu bölümde yarışacak filmler, festivalin basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.