Nuri Bilge Ceylan sinemaseverlerle bir araya geldi

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.

Bu kapsamda, festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma Bölümü Jüri Başkanı ve Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan düzenlenen söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü yönetmen Mehmet Eryılmaz üstlendi. Malatyalılar söyleşiye büyük bir ilgi göstererek söyleşi alanını hınca hınç doldurdu.

Dinleyicilerden gelen soruları içtenlikle cevaplamaya çalışan başarılı yönetmen, meslek ve hayatı ile ilgili gelen bir soru üzerine, hayatı ile ilgili en önemli kararları askerlikte aldığını ifade ederek, “İnsan askerde çok yalnız kalıyor. Ben de öyleydim ve çok kitap okuyordum. Hayatımın en önemli kararlarını o zaman verdim” dedi.

Yaptığı her projenin kendisini fiziken ve ruhen çok yorduğunu ifade eden Ceylan, işi ilk yaptığı zamanlarda içindeki heyecanın daha fazla olduğunu sonra her şeyin doğal olarak rutinleşmeye başladığını belirtti. Ceylan “Film bittiğinde ‘bir daha böyle bir işe girişecek miyim?' diye kendime çok soruyorum ama dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz bir şey sizi yeniden heyecanlandırıyor. Ve yeniden bir şeyler yapmaya kalkışıyorsunuz? Ama sektördeki ilk günlerin heyecanını hiçbir şeye değiştirmem” diye konuştu.

"Hayatta tutunduğum şeylerin başında sanat geliyor" diyen Ceylan, kendisini hayatta bulanık bir suda yolunu bulmaya çalışan bir balık gibi hissettiğini söyledi.