Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 16:31

O caddelerin çehresi değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

O caddelerin çehresi değişti

26 Temmuz 2018 16:31


Yeşilçam Caddesinde ise son olarak bisiklet yolu yapılarak hizmete açıldı.


700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur drenaj kanalları başta olmak üzere ilgili kurumlara ait altyapı çalışmaları da yenilenmişti.


Caddede üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, yol, cep otopark, bisiklet yolu, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Mevlüt Aslanoğlu Caddesini Tevfik Temelli Caddesine birleştiren noktada ise kavşak çalışmaları yapıldı. Sinyalizasyon sisteminin kurulduğu noktada araç trafiği daha güvenli hale getirildi.


1.2 metre genişliğinde yapılan bisiklet yolunun malzeme serimi ise önümüzdeki günler içerisinde yapılacak.


Tandoğan ve Yıldıztepe mahallelerini birleştiren ve Kuzey Kuşak yolunun da önemli bir parçası olan Yeşilçam Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı. 1.2 kilometre uzunluğundaki caddede Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında, 14 metre genişliğinde çift şeritli yollar, 13 bin 920 metrekarelik kaldırım, cep otoparklar, aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yaptı. Son olarak bisiklet yollarının da yapılmasıyla cadde modern bir görünüme kavuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç