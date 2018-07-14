O kara gece anı defterleri ile unutulmayacak

Vatandaşlar 3 gün boyunca hain darbe girişimine ilişkin düşüncelerini yazabilecekler.

Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen Anı Defterleri Vali Ali Kaban’ın katılımı ile açıldı. Soykan parkında kurulan standın açılışına Vali Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit ve Gazi Aileleriyle birlikte 15 Temmuz Anı Defterini imzalayan Vali Kaban, konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile Külliyeye gitmek üzere yola çıkacak şehit ve gazi yakınlarını uğurladı.

Vali Ali Kaban Anı Defterine ise şunları yazdı:

“Aziz Türk Milleti’nin hafızasında kara bir leke olarak yer edinen 15 Temmuz 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetlerimize sirayet etmiş bulunan bir grup FETÖ/PDY Terör Örgütü mensubu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli İrademizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin geleceğini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiştir. Bu teşebbüs dahilinde Milli Egemenliğimizi simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere çeşitli kamu hizmet binaları uçak ve helikopterlerle bombalanmış, işgale yeltenilmiş, bu menfur girişime karşı çıkmak amacıyla meydanlara yürüyen Aziz Vatandaşlarımızın üzerine tanklar yürütülmüş, ateş açılmıştır. Kahraman Ordumuzun şerefli üniforması ile kendilerini kamufle eden hainlerin karanlık teşebbüslerinin gerçekleşmeye başladığı ilk andan itibaren sistematik bir şekilde sevk ve idare edilen emniyet ve güvenlik güçlerimizin mücadelesi ve elbette Necip Milletimizin yekvücut mukavemeti neticesinde kalkışma bastırılmış ve hıyanet çetesi amacına ulaşamamıştır.

Milli İradeye yönelik bu menfur girişim kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bedenini tanklara, bombalara, kurşunlara siper eden, "Vatan, Millet, Bayrak ve Devlet" sevdalısı Yüce Türk Milleti’nin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramış, tarihi şan ve şeref destanlarıyla dolu olan Milletimiz bu vakur mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir”