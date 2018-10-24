Malatya'da yaklaşan kış öncesinde odun kömür satışları başladı.

Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, yaklaşan kış mevsimi ile odun, kömür gibi yakacakların satışlarına başlanıldığını belirterek, satışların bu yıl doların yükselmesinden dolayı geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 35 civarında bir artış olduğunu bununda satışları etkilediğini ifade etti. Geçen yıl 950'ye sattıkları kömürü bu yıl bin 200 ve bin 500 arası sattıklarını belirten Özbek,” Kışın yaklaşması ile birlikte satışlarımız başladı. Ama şu anda bir hareketlilik yok tüketiciler en son noktaya gelene kadar parasını harcamak istemiyor bizler vatandaşlarımızı rahatlamak için taksitle kömür veriyoruz. İnşallah piyasa açılır bizlerde iş yaparız diye düşünüyoruz” diye konuştu. Doların yükselmesinden dolayı geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 35 civarında bir artış olduğunu belirten Özbek, "Geçen yıl 950'ye sattığımız kömürü bu yıl bin 200 ve bin 500 arası satıyoruz. Odun fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı geçen yıl 400-450 satıyorduk bu yılda aynı fiyata satıyoruz" şeklinde konuştu