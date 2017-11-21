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21 Kasım 2017 17:04

Oğlu PKK tarafından kaçırılan Özbey’e MHP’den yardım sözü

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Astsubay oğlu 2 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan MTB Başkanı Gürsel Özbey’e MHP olarak yardımcı olacaklarını belirterek, yetkililerin de bu konuda ellerinden geleni yapmasını istedi.

Oğlu PKK tarafından kaçırılan Özbey’e MHP’den yardım sözü

21 Kasım 2017 17:04


Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanı Ramazan Bülent Avşar’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan MTB Başkanı Özbey, “İlimizin önemli bir kurumu olarak gördüğümüz, MHP Malatya İl Başkanlığına seçilmelerinden dolayı Başkan Bülent Avşar Bey’e hayırlı olsun ziyaretine geldik. Ülkemizin bekası için her zaman taşın altına elini koyan Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizin önemli dinamik taşlarından birisidir. Ben bu desteklerinden dolayı ve her zaman milletimizin ve devletimizin yanında olduklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İl Başkanımıza yapacağı çalışmalarında da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise 5 Kasım’da yapılan kongre ile seçime geldiklerini hatırlatarak, MHP olarak MTB’ye her zaman destek vereceklerini söyledi.


Başkan Avşar, MTB Başkanı Gürsel Özbey’in oğlu Astsubay Semih Özbey’in 2 sene önce PKK’lı teröristler tarafından Tunceli’de kaçırıldığını anımsatarak, “Kendisi o günden beri oğlundan haber alamıyor. Ben bu konuda bütün yetkililerimizden istirham ediyorum: Başkanımın oğlunun ve diğer kaçırılan vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını istiyorum. Biz de bu konuda elimizden ne gelirse her zaman kendilerine yardımcı olacağız, söz veriyorum” diye konuştu.




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