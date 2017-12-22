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22 Aralık 2017 18:34

Öğrenci Topluluklarından Rektör Kızılay’a ziyaret

İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bisiklet ve Satranç Topluluğu üyeleri Rektör Prof.

Öğrenci Topluluklarından Rektör Kızılay’a ziyaret

22 Aralık 2017 18:34

Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.


Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ve topluluk üyeleri yer aldı.


Topluluklar hakkında bilgi veren Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğunun Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen bisiklet turnuvasında bayanlarda ikinci erkeklerde ise üçüncülüğü elde ettiğini söyledi.


Satranç takımının ise yeni kurulduğunu ifade eden Çelik, üniversitede düzenlenen turnuvayla üniversite takımının kurulduğunu kaydetti.


Rektör Kızılay da bisiklet topluluğunun hem bayanlarda hem de erkeklerde elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederek, bundan sonraki turnuvalarda kendilerinden birincilik beklediğini söyledi.


2018 yılında üniversitede bisiklet yolu yapmayı planladıklarını belirten Rektör Kızılay, "Bu yıl bunu yetiştiremedik. İnşallah 2018 yılında bisiklet yolunun önemli bir kısmı tamamlanacak. Üniversite içerisinde bisiklet sistemi kuralım. Bu konuda topluluğa büyük iş düşüyor. Topluluğun bu konuda destek vermesi gerekir. Bisiklet topluluğuna kampüsümüzde bisikleti sevdirmesi noktasında büyük sorumluluk düşüyor" şeklinde konuştu.


Rektör Kızılay, turnuvalarda elde edilen başarıların önemli olduğunu ancak her şeyden önce yapılan faaliyetlerin birer spor olarak görülmesi gerektiğine değinerek, "Önemli olan çok sayıda öğrencimizin, sadece öğrencimizin değil akademik ve idari personelin bu aktivitelerde yer almasıdır. Turnuvada birinci olamadık, dereceye giremedik diye üzülmeyin. Temel amaç spor yapmak ve bu aktivitelerde yer almaktır" ifadelerini kullandı.


Topluluk üyeleri ise, yaptıkları çalışmalar ve bundan sonraki hedeflerini konusunda Rektör Kızılay’a bilgi verdi.


Ziyaret kapsamında İnönü Üniversitesinde düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere madalyaları Rektör Kızılay tarafından verildi.


Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen turnuvada dereceye giren bayan ve erkek bisiklet topluluğu takımları aldıkları kupaları Rektör Kızılay’a takdim etti.


Rektör Kızılay ise topluluk üyelerinde hediye paketi verdi.




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