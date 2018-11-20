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Öğrenci ve velilere sınav stresi ile başa çıkma yolları anlatıldı

Mercan Kolejinde öğrenci ve velilere kaygı ve sınav stresi ile başa çıkma yolları hakkında seminer verdi.


Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla bir otelde program düzenlendi. Programda ayrıca, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Dekanı Doçent Doktor Hatice Birgül Cumurcu öğrenci ve velilere kaygı ve sınav stresi ile başa çıkma yolları hakkında seminer verdi. Program öncesi veliler ile tek tek ilgilenen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, böylesi organizasyonların aile bağlarını daha da kuvvetlendirdiğini söyledi.


Programda, çocuklar palyaçolar ile eğlendi oyunlar oynadı. Velilerin de katılımıyla şarkılar, türküler söylendi.

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