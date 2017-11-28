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28 Kasım 2017 16:33

Öğrenciler 1 ton atık pil topladı

Malatya’da ortaokul öğrencileri kısa süre içerisinde yaklaşık 1 ton atık pil topladı.

Öğrenciler 1 ton atık pil topladı

28 Kasım 2017 16:33


Battalgazi Belediyesi ile Atatürk Ortaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya ile öğrenciler 1 ay boyunca atık pil topladı. Kısa sürede 60 bin adet atık pili toplayan öğrenciler büyük bir başarıya imza atarken, okul yönetimi ise öğrencileri ödüllendirdi.


Okul Müdürü Fahrettin Tunç, 1 ay gibi bir zaman zarfında yaklaşık 1 ton atık pil toplayan öğrencileri kutlayarak, kendilerine destek veren Battalgazi Belediyesine de teşekkür etti. Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Kenan Güzel ise bu tür kampanyaların ileriki günlerde de devam edeceğini ifade ederek çevreci bir belediye olma kimliklerini sürdüreceklerini söyledi. Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş’da “Minik yavrularımızın gösterdiği bu başarı takdire şayandır” diyerek öğrencileri kutladı. Öğrencilerin bu hareketinin toplumda bir kıvılcım olacağına inandığını ifade eden Karataş, “Bundan sonra herkesin bu bilinçle hareket etmesini temenni ediyoruz” dedi.




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