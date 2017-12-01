Öğrenciler ağaç dikme eğitimi verildi

Bölge Müdürlülüğü tarafında Şehit Doğru İlk Okulu öğrencilerine uygulamalı ağaç dikme eğitimi verildi.

Turgut Özal Tabiat Parkında 14 Dekar alan üzerine kurulmakta olan flora tanıtım alanı ağaç dikimine İl Şube Müdürü Bekir Korkmaz Bölge ve Şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. Ağaç dikim öncesi bir konuşma yapan İl Şube Müdürü Bekir Korkmaz, “Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlülüğü olarak Turgut Özal tabiat parkında yaptığımız bu etkinlik öğrencilerimize yönelik, flora tanıtım alanında ağaç dikimi yapıyoruz. 14 dekardan oluşan flora tanıtım alanına, halkın doğa koruma bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere eğitim amaçlı türlerin tanıtımı ve korunması amacıyla yöreye özgü toplam 65 tür yapraklı ve ibreli endemik bitki ve ağaç türlerin dikimi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.