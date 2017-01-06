Öğrenciler havalanını gezdi

Çamlıca Koleji öğrencileri trafik dersi kapsamında Malatya Erhaç Havalanını gezdi.

Çamlıca Koleji 4- A sınıfı öğrencileri Trafik dersinin ‘Ulaşım Türleri’ konusu kapsamında Malatya Erhaç Havalanına gezi düzenledi. Hava alanında görevli polis memuru eşliğinde inceleme yapan öğrenciler ilk olarak uçak pistini ve sonrasında hava alanı kamera odası, hava araçları bakım bölümü, gözetleme kulesini inceleme fırsatı buldular.

Öğrenciler daha sonra İzmir-Malatya seferini yapan yolcu uçağın da içini gezerek kokpit bölümünde uçak içerisinde tehlike arz eden durumlarda neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirildiler. Uçak pilotları ile de sohbet eden öğrenciler ayrıca havaalanında bulunan Kaza Kırım Aracını da incelediler. Havaalanı meydanında araçla da gezen öğrenciler kendilerine bu fırsatı sunan Rehberleri Gökhan Gündoğdu’ya, hostes Gonca Kılınçer’e ve İlkokulu Müdür Yardımcıları Özgül Deniz’e teşekkür ettiler.