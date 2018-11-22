Öğrenciler kan gruplarını öğrendi

sınıf öğrencileri fen bilimleri laboratuvarında kan gruplarının nasıl belirlendiğini gözlemleyerek kendi kan gruplarını öğrendi.

Öğrenciler, laboratuvarda uygun zemini (fayans) üç bölüme ayırıp, kan örneklerini yerleştirerek ve ilgili antikorları kan örneklerinin üzerine damlatarak kan plazması ve kan hücrelerinin ayrışmasını gözlemledi. Öğrenciler bu deneyle, antijen, antikor, kan plazması gibi terimlerin anlamlarını öğrenerek kan gruplarını tespit etti. Ayrıca ilgili kan örneğinin lam ve lame yardımı ile mikroskop görüntüsünü elde etti. Bu sayede öğrenciler alanında uzman olan sınıf öğretmenlerinin teorik olarak verdiği bilgileri, “Yaparak, Yaşayarak Öğrenme” ilkesi doğrultusunda aktif katılım metoduyla laboratuvarda öğrenme imkanı bularak, daha kalıcı bir öğrenme sağladı.